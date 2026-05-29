Согласован кандидат в зампредседателя апелляционного Арбитража в Омске

Президент примет решение по зампредседателя Восьмого арбитражного апелляционного суда в Омске.

Источник: Reuters

Высшая квалификационная коллегия судей в четверг, 28 мая 2026 года, огласила решение по заявлению кандидата на пост заместителя председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда, находящегося в Омске. Соответствующая положительная рекомендация по итогам рассмотрения кандидатуры выдана Светлане Бодунковой.

Напомним, Светлана Бодункова с сентября 2008 года отправляла правосудие в Арбитражном суде Омской области. За последующие 8 лет она приняла участие в рассмотрении порядка 2,18 тысячи дел, большая часть из которых относилась к категории банкротных, следует из базы арбитражных судов.

В феврале 2017 года Светлана Бодункова назначена судьей вышестоящей инстанции — Восьмого арбитражного апелляционного суда. В сентябре 2020 года она получила повышение до заместителя председателя данной инстанции. Соответственно, теперь речь идет о продлении ее полномочий.

Также в ходе заседания коллегии согласована отставка председателя Омского областного суда Петра Трапезникова.