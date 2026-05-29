Назначен заместитель акима Семея

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Семея, Асет Баймурзаев начал трудовую деятельность в 2005 году главным бухгалтером средней школы имени Турсабекова в селе Кызыл Жулдыз Урджарского района Восточно-Казахстанской области. Позднее он работал главным бухгалтером Науалинской средней школы.
С 2006 года Асет Баймурзаев трудился в финансовом отделе Урджарского района, где занимал должности исполняющего обязанности ведущего специалиста, ведущего специалиста, а затем главного специалиста. В 2015 году он был назначен заведующим сектором по финансовым вопросам отдела образования, физической культуры и спорта Урджарского района.
В том же году Асет Баймурзаев был назначен акимом Егинсуского сельского округа, где работал до 2019 года. В 2019 году он был исполняющим обязанности руководителя аппарата акима Урджарского района, а позже был утвержден в должности руководителя аппарата акима района.
После образования области Абай в 2022 году Асет Баймурзаев продолжил работу в должности руководителя аппарата акима Урджарского района. В 2024 году он был назначен заместителем акима Урджарского района области Абай.
С октября 2025 года по май 2026 года Асет Баймурзаев занимал должность заместителя акима Курчатова. С мая 2026 года он был назначен заместителем акима Семея.