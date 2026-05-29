Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назначен заместитель акима Семея

Асет Баймурзаев назначен на должность заместителя акима Семея. Ранее он был заместителем акима Курчатова, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Семея, Асет Баймурзаев начал трудовую деятельность в 2005 году главным бухгалтером средней школы имени Турсабекова в селе Кызыл Жулдыз Урджарского района Восточно-Казахстанской области. Позднее он работал главным бухгалтером Науалинской средней школы.

С 2006 года Асет Баймурзаев трудился в финансовом отделе Урджарского района, где занимал должности исполняющего обязанности ведущего специалиста, ведущего специалиста, а затем главного специалиста. В 2015 году он был назначен заведующим сектором по финансовым вопросам отдела образования, физической культуры и спорта Урджарского района.

В том же году Асет Баймурзаев был назначен акимом Егинсуского сельского округа, где работал до 2019 года. В 2019 году он был исполняющим обязанности руководителя аппарата акима Урджарского района, а позже был утвержден в должности руководителя аппарата акима района.

После образования области Абай в 2022 году Асет Баймурзаев продолжил работу в должности руководителя аппарата акима Урджарского района. В 2024 году он был назначен заместителем акима Урджарского района области Абай.

С октября 2025 года по май 2026 года Асет Баймурзаев занимал должность заместителя акима Курчатова. С мая 2026 года он был назначен заместителем акима Семея.