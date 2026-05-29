Toyota отменила разработку электромобиля Lexus LF-ZC из-за замедления спроса

Toyota впервые представила прототип машины на выставке Japan Mobility Show в октябре 2023 года. Разработчики заявляли о намерении добиться для нее запаса хода в районе 1000 километров, что в два раза превышало показатели обычных электромобилей того времени и привлекло. Это привлекло к машине внимание, пишет Yomiuri. Выпуск автомобиля первоначально планировался на 2026 год, но в 2024 году начало производства было сдвинуто на середину 2027 года.