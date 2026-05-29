Пограничники ВСУ сожгли дома в Харьковской области для сокрытия тел наёмников

Ранее глава НКО «Голоса тех, кого нет» Патрисия Мендиганьо заявила, что лишь троих колумбийских наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины, удалось найти мёртвыми. Судьба остальных 99% остаётся неизвестной. Два погибших уже доставлены на родину. С третьим, как отметила она, возникли бюрократические проволочки. Где находятся остальные — выяснить пока не удалось.