Заградотряд ВСУ открыл огонь по своим в Харьковской области

«В Караичном группа военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ была убита собственными “побратимами” при попытке бегства с занимаемых позиций», — сказал собеседник агентства.
По данным источника, речь идёт о военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Другие обстоятельства инцидента в силовых структурах не уточнили.
Ранее в Харьковской области заградительные отряды ВСУ убили двух военнослужащих при попытке бегства с позиций. Инцидент произошёл возле населённого пункта Шестеровка. Речь также шла о бойцах 159-й отдельной механизированной бригады. Ещё трём военнослужащим удалось уйти в лес, а остальные вернулись на оборудованный оборонительный пункт.
