Заградотряд ВСУ открыл огонь по своим в Харьковской области

Ранее в Харьковской области заградительные отряды ВСУ убили двух военнослужащих при попытке бегства с позиций. Инцидент произошёл возле населённого пункта Шестеровка. Речь также шла о бойцах 159-й отдельной механизированной бригады. Ещё трём военнослужащим удалось уйти в лес, а остальные вернулись на оборудованный оборонительный пункт.