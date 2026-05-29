Активы частных инвестфондов Китая за год выросли более чем на $400 млрд

Рынок первичных публичных размещений акций в Гонконге значительно восстановился с 2024 года. По данным аудиторской и консалтинговой сети KPMG, объем рынка IPO в 2025 году составил $34,7 млрд, что дает рост в 3,1 раза в годовом выражении. Этому способствовало оживление технологических компаний и рост числа компаний из материкового Китая, желающих получить вторичные листинги в Гонконге.