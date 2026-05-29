Небензя поговоркой ответил на слова постпреда Украины по Старобельску

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал выступление своего украинского коллеги Андрея Мельника по Старобельску поговоркой «на воре и шапка горит». Заявление Небензи приводит пресс-служба представительства на сайте.
«Украинский постпред любит русские поговорки, и я тоже позволю себе употребить одну. Все это выглядело, как в русской поговорке “на воре и шапка горит”, — сказал российский дипломат.
Небензя заявил, что внимательно следит за заявлениями украинского представителя и, по его словам, всегда присутствует на его выступлениях. Кроме того, Небензя назвал заявления украинской стороны попыткой оправдать события в Старобельске, когда в ночь на 22 мая ВСУ ударили по зданию местного колледжа.
Небензя добавил, что не поддерживает прямую переписку с украинским постпредом, однако готов направить ему официальное письмо с изложением позиции России и свидетельствами по событиям в Старобельске, в том числе через механизмы Совбеза ООН и Генассамблеи.
Выступая на заседании Небензя также обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его союзников в нежелании идти на диалог с Россией по мирному урегулированию, подчеркнув, что те настроены на эскалацию.
В ночь на 22 мая ВСУ ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В момент атаки в общежитии находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, 42 получили ранения. В округе ввели режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
