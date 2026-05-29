В США готовят выпуск купюры в $250 с изображением Трампа

BBC уточняет, что решение о выпуске банкноты в $250 также может противоречить еще одному федеральному закону, который определяет выпускаемые номиналы наличных денег. Купюра в $100 с изображением Бенджамина Франклина, сейчас является самой крупной банкнотой в обращении. Ранее США выпускали банкноты, включая $500, $1000 и $10 тыс., но их печать была прекращена в 1969 году. Они остаются законным платежным средством, но выведены из обращения и в остальном хранятся в коллекциях.