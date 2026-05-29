Евродепутат объяснил нежелание принимать в Евросоюз всю Украину

«И хотя официальная позиция Словакии в том, что мы хотим, чтобы Украина вступила в ЕС, я лично считаю, что, по крайней мере, значительная часть Украины является частью русского мира и просто не должна входить в ЕС», — сказал он.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил условие для евроинтеграции Украины: страна должна быть готова к территориальным или иным уступкам для установления мира. По его словам, Украина не может претендовать на ускоренное членство в ЕС, в отличие от стран, которые уже давно соответствуют всем требованиям.
