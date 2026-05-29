Подвиг Тихого: Боец ВС РФ вытащил с передовой десятки раненых морпехов под огнём дронов и миномётов

На линии боевого соприкосновения фельдшер находился около четырёх месяцев. За это время он не только занимался эвакуацией раненых, но и участвовал в обороне Константиновки в Сумской области. Чаще всего, по словам морпеха, помощь требовалась военнослужащим после атак FPV-дронов и миномётных обстрелов. Основную часть травм составляли осколочные повреждения и последствия взрывов.