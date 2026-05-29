Бессент словами «терпение небезгранично» призвал Иран к сделке

Терпение США имеет пределы и возобновление ударов по Ирану возможно, если президент Дональд Трамп посчитает, что сделка с Тегераном недостижима. Об этом заявил глава Минфина Скотт Бессент, его слова приводит Sky News.
Бессент уточнил, что решения по Ирану принимаются сразу несколькими центрами силы — избранным правительством, Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и духовенством, что осложняет переговорный процесс. «У них возникают проблемы с коммуникацией. Мы проявляем терпение, но оно не безгранично», — сказал Бессент.
Он подчеркнул, что Трамп предпочитает дипломатическое урегулирование. Вместе с тем Бессент предупредил, что, если Белый дом решит, что договоренности достичь невозможно — боевые действия могут возобновиться.
Ранее СМИ, включая Axios, сообщали, что США и Иран достигли предварительных договоренностей, предусматривающих начало 60-дневных переговоров по иранской ядерной программе и ослабление ограничений в районе Ормузского пролива.
Вместе с этим вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что пока неясно, подпишет ли Трамп предварительный меморандум о взаимопонимании с Ираном, однако стороны достигли прогресса на переговорах.
