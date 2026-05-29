Украинские боевики при ударах не щадят мирных жителей, включая женщин, детей и стариков. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель командира роты по политической работе 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Тайсон.
По его словам, украинские военные часто наносят удары по гражданскому населению. При этом, как отметил боец, многие из этих людей раньше были их согражданами.
«Они очень часто работают как раз таки по мирным жителям. Отрабатывают, не жалеют, не щадят», — подчеркнул Тайсон.
Он добавил, что считает противника коварным и опасным. По словам замполита, украинской стороне нельзя доверять в вопросах договоренностей, поскольку она уже показала себя.
«Он (противник — прим.ред.) в принципе, показал свое лицо, этот противник. Ему, в принципе, все равно на детей, на женщин, на стариков, которые остались, которым нужна помощь», — добавил Тайсон.
Напомним, недавно российская военная полиция помогала эвакуировать мирных жителей из освобожденных Красноармейска и Димитрова. Людей выводили малыми группами по безопасным маршрутам и доставляли в пункты временного размещения. Там им предоставляли ночлег, питание, медицинскую и гуманитарную помощь.