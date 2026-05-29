Нетаньяху поручил армии Израиля взять под контроль 70% сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил армии установить контроль над 70% территории сектора Газа. Об этом он рассказал во время своего выступления на конференции на Западном берегу реки Иордан, передает CNN.
По словам Нетаньяху, Израиль постепенно усиливает контроль над анклавом. Сейчас армия занимает 60% территории сектора Газа, а до этого занимала 50%.
«Мое указание — двигаться дальше шаг за шагом, прежде всего до 70%», — подчеркнул он.
Как отмечает канал, в конце апреля Армия обороны Израиля распространила среди международных гуманитарных организаций карты, согласно которым под контролем израильских военных находилось около 64% территории Газы.
Во вторник ХАМАС обвинил Израиль в изменении линии разграничения и нарушении условий перемирия. В движении заявили, что действия Израиля направлены на закрепление военного контроля над сектором Газа.
CNN отмечает, что реализация соглашения о прекращении огня фактически застопорилась. Болгарский дипломат Николай Младенов, курирующий выполнение договоренностей, ранее предупреждал, что временная демаркационная линия может превратиться в «забор или стену» и привести к постоянному разделению территории Газы.
Израиль после заключения перемирия продолжал наносить удары по сектору, обвиняя ХАМАС в восстановлении вооруженных сил и нарушении условий соглашения.
В начале мая Нетаньяху созвал заседание кабинета безопасности, писала The Times of Israel. На повестке дня стояло обсуждение возобновления боевых действий в секторе Газа.
Главной причиной для срочного созыва кабинета стал провал переговоров о разоружении ХАМАС по плану «Совета мира», возглавляемого США. Израиль счел, что ХАМАС не соблюдает соглашение о разоружении.
Посредники из «Совета мира» предлагали ХАМАС «дорожную карту», согласно которой движение должно было в течение 90 дней сдать тяжелое вооружение и карты туннелей, а в течение восьми месяцев — полностью разоружиться. Однако движение отклонило требование.
