ЕАЭС активно расширяет торговлю и сотрудничество с третьими странами

За этот период валовый внутренний продукт Евразийского экономического союза вырос на 16,6% до $3019,6 млрд.
Рост промышленного производства — 18,9% до $1694,1 млрд. Сельскохозяйственное производство за пять лет выросло на 12,4% до $167,5 млрд.
Также ЕАЭС ведет активную и успешную внешнеторговую политику, отметили на форуме. Доля ЕАЭС и партнеров по ССТ (соглашению по свободной торговле) в мировой торговле выросла с 7,6% до 10,3% с учетом перспектив расширения.
Помимо традиционной, активно ведется и электронная торговля. По итогам 2024 года оборот электронной торговли достиг почти $110 млрд и вырос на 17%. Для сравнения, по итогам 2021-го он вырос до 7,1%.
Растет и количество потребителей онлайн-торговли, около 90 млн человек — граждан ЕАЭС покупают товары в интернете. Это почти половина населения государств Союза. Основными продавцами — до 80% являются представители малого и среднего предпринимательства.
На данный момент у Евразийского экономического союза шесть стран-партнеров, емкость рынка — $1 438,6 млрд. Совокупная доля ЕАЭС и его партнеров по действующим и планируемым соглашениям о свободной торговле составляет около одной десятой мировой торговли.