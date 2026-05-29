ЕАЭС активно расширяет торговлю и сотрудничество с третьими странами

Об основных макроэкономических показателях ЕАЭС за 2021−2025 годы сообщили во время сессии «Евразийская экономическая интеграция: вызовы и перспективы» на V Евразийском экономическом форуме в Астане.

Источник: Reuters

За этот период валовый внутренний продукт Евразийского экономического союза вырос на 16,6% до $3019,6 млрд.

Рост промышленного производства — 18,9% до $1694,1 млрд. Сельскохозяйственное производство за пять лет выросло на 12,4% до $167,5 млрд.

Также ЕАЭС ведет активную и успешную внешнеторговую политику, отметили на форуме. Доля ЕАЭС и партнеров по ССТ (соглашению по свободной торговле) в мировой торговле выросла с 7,6% до 10,3% с учетом перспектив расширения.

Помимо традиционной, активно ведется и электронная торговля. По итогам 2024 года оборот электронной торговли достиг почти $110 млрд и вырос на 17%. Для сравнения, по итогам 2021-го он вырос до 7,1%.

Растет и количество потребителей онлайн-торговли, около 90 млн человек — граждан ЕАЭС покупают товары в интернете. Это почти половина населения государств Союза. Основными продавцами — до 80% являются представители малого и среднего предпринимательства.

На данный момент у Евразийского экономического союза шесть стран-партнеров, емкость рынка — $1 438,6 млрд. Совокупная доля ЕАЭС и его партнеров по действующим и планируемым соглашениям о свободной торговле составляет около одной десятой мировой торговли.

В формате меморандумов ЕАЭС сотрудничает с 25-ю государствами. Это такие как Узбекистан, ОАЭ, Мьянма, Никарагуа и другие страны. Кроме этого, ЕАЭС участвует в 12-ти региональных интеграционных и межгосударственных объединениях, таких как ШОС, СВМДА, СИЕКА и КОМЕСА.

