Паслер назначил замминистра промышленности и науки Свердловской области

Заместителем министра промышленности и науки региона стал Александр Данилов.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Указом губернатора Свердловской области Дениса Паслера в соответствии со статьей 42 Устава Свердловской области Александр Данилов назначен на вакантную должность заместителя министра промышленности и науки Свердловской области.

Александр Анатольевич Данилов родился в 1979 году в Муроме. В 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

Профессиональную деятельность он начал в органах прокуратуры. Позднее руководил следственными отделами Каменска-Уральского и Режа Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области. С 2019 года работал заместителем начальника правового отдела Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. С 2021 года является советником первого заместителя губернатора Свердловской области.

Александр Данилов приступает к исполнению обязанностей заместителя министра промышленности и науки Свердловской области с 29 мая.