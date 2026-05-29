Белый дом потратит $5 млн на позолоту четырех статуй лошадей в Вашингтоне

Издание провело анализ данных о государственных расходах, касающихся благоустройства Вашингтона накануне 250-летия США. Выяснилось, что для этих целей Министерство внутренних дел потратит не менее $95 млн. Соответствующие контракты были заключены в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года. Некоторые из них на общую сумму около $20 млн, включая позолоту четырех лошадей, ранее не публиковались.