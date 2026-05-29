Беларусь и Кыргызстан будут взаимно признавать водительские удостоверения

Документ одобрен в качестве основы для проведения дальнейших переговоров, проводить которые будет министерство внутренних дел Беларуси.
При этом специалисты ведомства смогут при необходимости вносить в проект соглашения изменения, но они не должны носить принципиального характера.
Также Совмин одобрил проект межправительственного протокола с Азербайджаном, которым планируется внести изменения в соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий.
Проводить переговоры по этому документу от белорусской стороны будут представители Государственного комитета по науке и технологиям.
Кроме того, еще одним постановлением — № 267 от 28 мая, которое также сегодня официально опубликовано, Совет министров Беларуси утвердил генсоглашение с правительством Мьянмы о предоставлении экспортных кредитов.
Документ был подписан в Нейпьидо в 28 ноября прошлого года.