Президент Хорватии осудил призывы стран Балтии об атаке на Калининград

«Не менее безответственными, обращаясь теперь к нашему собственному лагерю, являются призывы и заявления, которые я слышу неделя за неделей от высокопоставленных представителей некоторых стран Балтии о необходимости атаковать Калининградскую область. Это более чем безответственно. Такое нельзя говорить», — заявил Миланович на церемонии по случаю Дня хорватской армии и 35-летия создания вооруженных сил страны.