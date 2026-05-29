Президент Хорватии осудил призывы стран Балтии об атаке на Калининград

Источник: РБК

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал призывы представителей стран Балтии к атаке на Калининградскую область, назвав подобные заявления безответственными. Слова хорватского лидера приводит его пресс-служба.

«Не менее безответственными, обращаясь теперь к нашему собственному лагерю, являются призывы и заявления, которые я слышу неделя за неделей от высокопоставленных представителей некоторых стран Балтии о необходимости атаковать Калининградскую область. Это более чем безответственно. Такое нельзя говорить», — заявил Миланович на церемонии по случаю Дня хорватской армии и 35-летия создания вооруженных сил страны.

По его словам, страны НАТО должны не только демонстрировать солидарность, но и нести ответственность за свои заявления и действия. Миланович напомнил, что хорватские военные и техника находятся в Литве в рамках союзнических обязательств.

Президент Хорватии также заявил, что мир «находится на грани хаоса», а Европа больше не может полагаться на США в вопросах безопасности. По его мнению, европейским странам необходимо развивать собственное сотрудничество в оборонной сфере и совместно создавать вооружения и военные технологии.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что НАТО обладает возможностями для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде в случае необходимости. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что подобные идеи находятся на грани безумия.

