Словакия выступила против Украины в ЕС до завершения конфликта с РФ

Фицо уверен, что обсуждать присоединение Украины к ЕС можно только после окончания конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Словакия против вступления Украины в ЕС до завершения конфликта с Россией. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Роберт Фицо.

По словам словацкого премьера, Киев может получить особый формат участия в Евросоюзе, но только если будет готов договариваться о прекращении боевых действий. Фицо считает, что вопрос о статусе Украины должен обсуждаться именно в контексте мирного урегулирования.

«Хорошо, Украина, ты получишь ассоциированное членство в Евросоюзе, но будь готова договориться о завершении этого конфликта», — сказал Фицо на встрече со студентами.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал предоставить Украине ассоциированное членство в ЕС. Такой формат подразумевает частичный доступ к структурам объединения без права голоса. Однако Владимир Зеленский эту инициативу отверг, заявив, что Киев рассчитывает на полноценную интеграцию.

Немногим ранее Фицо уже заявлял, что особый статус Украины в Евросоюзе может обсуждаться только при условии завершения конфликта. По его словам, сначала ЕС должен принять страны, которые уже готовы к членству. Среди них он называл Черногорию, Албанию и Сербию. Премьер также отмечал, что ускоренное продвижение Киева вызовет сопротивление внутри объединения.

Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
