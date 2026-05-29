СМИ узнали об обострении ситуации на Кубе

В материале говорится, что почти 3 миллиона жителей Кубы каждый день испытывают нехватку воды, которая была вызвана серьезным дефицитом нефти. Кубинские официальные лица винят в энергетической блокаде США.
По данным телеканала, система водоснабжения острова работает только благодаря всего 37 процентам необходимого количества топлива, поскольку кубинцы столкнулись с «самым серьезным энергетическим кризисом в своей истории». Авторы материала обратили внимание на то, что, хотя проблема водоснабжения существует давно, в последние месяцы она достигла критической точки.
Ранее стало известно, что Пентагон ведет работу по созданию основ для вторжения на Кубу.
