Детсад и жилой дом пострадали от атаки украинских дронов в Волгограде

Стекла вылетели в нескольких помещениях одного из детсадов на территории Краснооктябрьского района Волгограда в результате ночной террористической атаки украинских дронов, сообщает 29 мая городская администрация.

Осколки оперативно убрали, дошкольное учреждение приняло ребят утром пятницы и работает в обычном режиме.

«Помещения с поврежденным остеклением исключены из образовательного процесса», — уточняют в пресс-службе мэрии.

Также минувшей ночью было повреждено остекление балконов в одном из жилых домов того же района. На время работы оперативных служб жильцы эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения.

По сообщению губернатора Андрея Бочарова, пострадал один из жильцов, госпитализация ему не потребовалась. В Волжском в эту ночь в результате атаки БПЛА погиб мужчина.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
