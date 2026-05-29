Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя прокомментировал слова постпреда Украины в ООН про атаку на Старобельск

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отреагировал на выступление украинского коллеги Андрея Мельника в Совете безопасности поговоркой «на воре и шапка горит».

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отреагировал на выступление украинского коллеги Андрея Мельника в Совете безопасности поговоркой «на воре и шапка горит».

«Украинский постпред любит русские поговорки, и я тоже позволю себе употребить одну. Все это выглядело, как в русской поговорке “на воре и шапка горит”», — заявил господин Небензя в ответ на слова украинского постпреда об ударе по Старобельску в ЛНР (цитата по ТАСС).

В своем выступлении Андрей Мельник обвинил Россию в использовании темы детей в пропагандистских целях, в том числе при описании атаки на колледж в Старобельске. Между тем, уточнил господин Мельник, среди погибших нет ни одного несовершеннолетнего.

Вооруженные силы Украины атаковали колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. По данным МЧС, при ударе погиб 21 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте. В ООН призвали расследовать атаку и привлечь виновных к ответственности.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше