Лукашенко сделал заявление из-за ситуации на Кубе

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой, которая проходит в Астане, сделал заявление из-за ситуации в указанной стране. Подробности приводит БелТА.
— Мы хорошо осведомлены о том, что происходит вокруг нашей дружественной страны, — заявил глава республики.
По словам Александра Лукашенко, Беларусь готова сделать для Кубы все возможное и все то, что позволяет обстановка.
— По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, мы свято будем исполнять, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства отметил и возможность рассмотрения дополнительных предложений, если они будут со стороны Кубы.
