НАТО хотят создать военную базу из шведской крепости у границ России

Страны, входящие в НАТО, решили сделать из шведской крепости военную базу на границе с Россией. Об этом пишет издание Politico.
В материале говорится, что из острова Готланд, находящегося в Балтийском море на расстоянии 300 километров от Калининграда, задумали сделать военный плацдарм, чтобы дать ответ на якобы обострившуюся российскую угрозу. До этого на острове проходили учения ВС Швеции и альянса с участием около 18 тысяч военных из 13 стран.
Размещение военной базы НАТО на Готланде, как полагают страны альянса, даст им возможность контролировать большую часть Балтийского моря и вытеснить оттуда Россию.
