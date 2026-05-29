Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в ядерной безопасности

Глава казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев накануне подписали соглашение о сотрудничестве по проекту АЭС. Общая стоимость электростанции составит $16,4 млрд, финансирование в основном будет обеспечено за счет экспортного кредита со стороны России.