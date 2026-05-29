Румыния хочет воспользоваться статьей НАТО из-за инцидента с БПЛА

Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу заявила, что инцидент с падением беспилотника на жилой дом вблизи границы с Украиной является поводом для задействования 4-й статьи НАТО о консультациях с союзниками. Ее слова приводит Digi 24.

Источник: AP 2024

«Инцидент прошлой ночью относится к категории инцидентов, которые оправдывают использование инструментов такого типа. Речь идет о консультациях между союзными государствами в тот момент, когда одно из них считает, что существует угроза его безопасности. Очевидно, что применение статьи 4 является совместным решением», — отметила Цойу.

Глава румынского внешнеполитического ведомства также проинформировала, что в течение дня президент Румынии сделает все необходимые заявления. По ее словам, она совместно с министром обороны находится в постоянном контакте с союзниками, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте получил всю необходимую информацию.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, который находится неподалеку от границы с Одесской областью, беспилотный летательный аппарат врезался в жилое здание. Как следует из официального заявления, беспилотник упал на жилой дом, что вызвало возгорание квартиры на десятом этаже.

На месте происшествия работали подразделения экстренных служб и сотрудники Министерства внутренних дел. Двое жильцов горевшей квартиры эвакуировались самостоятельно.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше