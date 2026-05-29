Медики скорой помощи рассказали о спасении студентов в Старобельске

Диспетчер станции Игорь Забудько рассказал, что перед выездом оперативно экипировал бригады бронежилетами и касками. По его словам, как только обстрел стих, машины сразу выдвинулись на место. Забудько также взял на себя координацию: он получал от знакомых номера телефонов студентов, лично связывался с ними, чтобы уточнить их местоположение под завалами, и направлял туда врачей.