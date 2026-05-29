Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медики скорой помощи рассказали о спасении студентов в Старобельске

Водители и фельдшеры скорой помощи первыми оказались на месте трагедии в Старобельске.

Водители и фельдшеры скорой помощи первыми оказались на месте трагедии в Старобельске. В интервью ИС «Вести» они рассказали, что им им пришлось спасать студентов, рискуя попасть под новые удары Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Две бригады медиков оказались на месте происшествия уже через несколько минут. Как вспоминают участники событий, в тот момент им пришлось стать не просто врачами, а бойцами: спасать контуженных и раненых молодых людей приходилось в то время, когда в небе еще кружили украинские беспилотники.

Водитель машины скорой помощи Игорь Лазуренко признался, что в момент спасения детей думал о собственном сыне, который сейчас также живет в студенческом общежитии, но в Воронеже.

«Это ощущение не передать, когда твой ребенок в таком же общежитии находится», — сказал Лазуренко.

Диспетчер станции Игорь Забудько рассказал, что перед выездом оперативно экипировал бригады бронежилетами и касками. По его словам, как только обстрел стих, машины сразу выдвинулись на место. Забудько также взял на себя координацию: он получал от знакомых номера телефонов студентов, лично связывался с ними, чтобы уточнить их местоположение под завалами, и направлял туда врачей.

ВСУ в ночь на 22 мая 2026 года атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа педуниверситета ЛНР. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погиб 21 человек.

До этого сообщалось, что ООН и ОБСЕ проигнорировали обращение РФ связи с ударом ВСУ по Старобельску.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше