Президент Приднестровья хочет оставить российских миротворцев в республике

Появление миротворчества как международного института способствует укреплению безопасности в мире, заявил президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский. Он считает нужным сохранить в республике формат миротворческой операции под эгидой России.

«Приднестровская Молдавская Республика с момента обретения независимости последовательно выступала и продолжает выступать за… сохранение действующего формата миротворческой операции как гарантии стабильности», — сказал господин Красносельский в поздравлении к международному дню миротворца.

В зоне приднестровского конфликта работают Совместные миротворческие силы, в состав которых входят воинские контингенты от России, Молдавии и ПМР. Молдавская сторона неоднократно призывала к выводу российских войск из Приднестровья, куда они были введены в 1992 году. Власти непризнанной республики, напротив, просили РФ увеличить число миротворцев. Вадим Красносельский говорил, что видит угрозу в перевооружении армии Молдавии.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше