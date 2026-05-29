Иран сообщил об уничтожении американского дрона в провинции Бушир

Иранские военные уничтожили американский беспилотник в округе Джам (провинция Бушир), сообщает Государственное телевидение Ирана (IRIB).
«В воздушном пространстве над Джамом вооруженными силами был поражен летательный аппарат», — рассказал в эфире губернатор округа Масуд Тангестани.
По его словам, в настоящее время обстановка в Джаме остается спокойной.
Подтверждения этой информации со стороны Соединенных Штатов не поступало, пишет Reuters.
Издание Axios 28 мая сообщило, что переговорщики США и Ирана достигли соглашения о 60‑дневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе, однако американский президент Дональд Трамп пока окончательно его не одобрил.
По словам американских чиновников, меморандум предусматривает «неограниченный» проход по Ормузскому проливу — без пошлин и задержаний судов иранскими силами. Также Тегеран должен будет убрать все мины из пролива в течение 30 дней.
В этот же день Reuters писал, что Вооруженные силы США ударили по военному объекту в Иране, который, по мнению властей, представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. В ответ Иран запустил в сторону американского коммерческого судна четыре БПЛА.
Между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля. Позже американский президент Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок до особого распоряжения. Однако в мае стороны обменялись ударами в Ормузском проливе: Иран счел это нарушением перемирия, а Трамп назвал стычку «ласковым пинком».
