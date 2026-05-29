Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран сообщил об уничтожении американского дрона в провинции Бушир

Иранские военные уничтожили американский беспилотник в округе Джам, рассказал губернатор этого региона. Ранее в этот же день Axios писал, что стороны достигли соглашения вокруг 60‑дневного меморандума о прекращении огня.

Источник: РБК

Иранские военные уничтожили американский беспилотник в округе Джам (провинция Бушир), сообщает Государственное телевидение Ирана (IRIB).

«В воздушном пространстве над Джамом вооруженными силами был поражен летательный аппарат», — рассказал в эфире губернатор округа Масуд Тангестани.

По его словам, в настоящее время обстановка в Джаме остается спокойной.

Подтверждения этой информации со стороны Соединенных Штатов не поступало, пишет Reuters.

Издание Axios 28 мая сообщило, что переговорщики США и Ирана достигли соглашения о 60‑дневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе, однако американский президент Дональд Трамп пока окончательно его не одобрил.

По словам американских чиновников, меморандум предусматривает «неограниченный» проход по Ормузскому проливу — без пошлин и задержаний судов иранскими силами. Также Тегеран должен будет убрать все мины из пролива в течение 30 дней.

В этот же день Reuters писал, что Вооруженные силы США ударили по военному объекту в Иране, который, по мнению властей, представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. В ответ Иран запустил в сторону американского коммерческого судна четыре БПЛА.

Между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля. Позже американский президент Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок до особого распоряжения. Однако в мае стороны обменялись ударами в Ормузском проливе: Иран счел это нарушением перемирия, а Трамп назвал стычку «ласковым пинком».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше