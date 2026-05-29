Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-премьер Польши Миллер призвал власти страны не поддерживать Зеленского

Политик возмутился присвоением украинскому спецподразделению наименования в честь запрещенной в России УПА*

Источник: Комсомольская правда

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил в соцсети X, что польские власти должны перестать поддерживать Владимира Зеленского.

«Что более отвратительно? Решение Зеленского или отсутствие реакции со стороны польских властей?» — написал он, комментируя пост журналиста Лукаша Варзехи.

Ранее Варзеха призвал прекратить финансирование Starlink для Киева и отметил, что Украина должна наконец почувствовать последствия своей пропаганды национализма и символики геноцида.

Поводом стало решение Зеленского присвоить Отдельному центру спецопераций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «имени героев УПА»*.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Владимира Зеленского и заявил, что больше не будет его поддерживать. Причиной стало решение украинского главаря перезахоронить останки одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника. В знак протеста Валенса публично снял с груди флаг Украины.

*Организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

Узнать больше по теме
Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
Читать дальше