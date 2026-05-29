Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил в соцсети X, что польские власти должны перестать поддерживать Владимира Зеленского.
«Что более отвратительно? Решение Зеленского или отсутствие реакции со стороны польских властей?» — написал он, комментируя пост журналиста Лукаша Варзехи.
Ранее Варзеха призвал прекратить финансирование Starlink для Киева и отметил, что Украина должна наконец почувствовать последствия своей пропаганды национализма и символики геноцида.
Поводом стало решение Зеленского присвоить Отдельному центру спецопераций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «имени героев УПА»*.
Ранее экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Владимира Зеленского и заявил, что больше не будет его поддерживать. Причиной стало решение украинского главаря перезахоронить останки одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника. В знак протеста Валенса публично снял с груди флаг Украины.
*Организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.