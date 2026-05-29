154 казахстанца выполняют миссию под флагом ООН

Казахстан укрепляет свои позиции на международной арене не только через дипломатию, но и через участие в миротворческих операциях ООН.

Источник: DKNews.kz

За последние десять лет службу в миссиях организации прошли более 900 казахстанских военнослужащих, передает DKNews.kz.

29 мая в стране впервые отмечают День миротворца Республики Казахстан. Новый профессиональный праздник совпал с Международным днем миротворцев ООН.

Это символично: именно миротворческая деятельность сегодня становится одним из наиболее заметных направлений международного участия Казахстана.

Где сейчас служат казахстанские миротворцы.

В настоящее время 154 военнослужащих из Казахстана находятся в составе семи миротворческих миссий ООН.

Они выполняют задачи на Ближнем Востоке и в Африке, работая военными наблюдателями и штабными офицерами.

Казахстанские военные несут службу в:

Западной Сахаре; Центральноафриканской Республике; Демократической Республике Конго; Ливане; Южном Судане.

Их главная задача — поддержание мира и стабильности в регионах, где сохраняются вооруженные конфликты и гуманитарные кризисы.

Почему миссия на Голанских высотах стала исторической.

Особой страницей в истории отечественного миротворчества стало участие Казахстана в миссии ООН на Голанских высотах.

С 2024 года национальный контингент выполняет там задачи в составе Сил ООН по наблюдению за разъединением.

Это событие стало знаковым сразу по нескольким причинам.

Казахстан стал первой и единственной страной на постсоветском пространстве, которая получила самостоятельный мандат ООН на участие в миротворческой миссии.

Фактически речь идет о признании уровня подготовки казахстанской армии на международном уровне.

Как готовили миротворцев.

Перед отправкой военнослужащие прошли масштабную подготовку по стандартам ООН.

Для миссии был создан полный комплекс обеспечения — от современного вооружения и техники до систем жизнеобеспечения.

Подготовка проходила в Центре миротворческих операций Министерства обороны.

Военные изучали:

международное гуманитарное право; английский язык; военную медицину; основы разминирования; работу на блокпостах; патрулирование в зонах повышенного риска.

Такой подход позволил привести подготовку миротворцев в соответствие с международными требованиями.

Казахстан расширяет участие в операциях ООН.

Министерство обороны продолжает выполнять поручение Президента по расширению географии участия казахстанских военных в миротворческих миссиях.

Это означает, что в ближайшие годы Казахстан может усилить свое присутствие в новых операциях под эгидой ООН.

Подобные проекты не только повышают боевой и профессиональный опыт военнослужащих, но и укрепляют авторитет страны на мировой арене.

Миротворцы, которые представляют Казахстан миру.

За сухой статистикой стоят реальные люди, которые месяцами несут службу вдали от дома.

Работа миротворцев редко попадает в заголовки новостей, однако именно они ежедневно помогают сохранять мир в регионах, где он особенно хрупок.

И сегодня Казахстан может говорить об этом с полным правом: более 900 военнослужащих уже внесли свой вклад в международную безопасность под флагом ООН.

Имя казахстанского миротворца подполковника Аскара Мухамедрысулы прозвучит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

