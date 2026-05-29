Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала главу дипломатии ЕС Каю Каллас за требования к России по Украине. Свою позицию она изложила в соцсети X.
Накануне Каллас заявила, что ЕС будет требовать от России уступок в военной сфере, если начнется обсуждение украинского урегулирования. По ее словам, ограничения должны касаться не только Киева, но и Москвы.
«Все, что угодно, лишь бы не было мира… Интересно, умирали ли эстонцы так же, как украинцы?» — написала она.
Немногим ранее заявление Каллас прокомментировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он заявил, что Евросоюз заранее обрекает себя на провал, если продолжит выдвигать России ультиматумы перед возможными переговорами. По словам парламентария, такая позиция не приближает мирное урегулирование.