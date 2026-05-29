Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Далласе при взрыве в доме погибли три человека

В американском Далласе произошел взрыв в жилом доме. Причиной стала утечка газа. Погибли три человека, еще пятеро пострадали, сообщает CBS.

В американском Далласе произошел взрыв в жилом доме. Причиной стала утечка газа. Погибли три человека, еще пятеро пострадали, сообщает CBS.

Взрыв произошел к югу от центра города. На кадрах с места ЧП видно, что двухэтажное здание почти полностью разрушено. В числе погибших был ребенок. Возгорание удалось локализовать, пожарные продолжают пролив завалов. К тушению привлекли 120 пожарных.

Трое пострадавших были госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии, состояние двоих оценивается как удовлетворительное. Еще двое пострадавших обратились в больницу самостоятельно. Спасатели также эвакуировали жителей соседнего многоквартирного комплекса.