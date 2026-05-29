МИД Румынии вызвал посла России после попадания беспилотника в жилой дом

МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева после попадания беспилотника в жилой дом в городе Галац на востоке республики. Об этом сообщила министр иностранных дел Румынии Оана Цойу в соцсети Х. По ее словам, у румынского Минобороны есть подтверждения того, что дрон принадлежал России.

Госпожа Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении России на европейском уровне. Инцидент повлияет на дипломатические отношения между Россией и Румынией, заявила она.

Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны по поводу инцидента. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на власти России. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», — написал глава государства в соцсети Х. Он добавил, что намерен сообщить о случившемся Совету безопасности ООН.

Дрон влетел в многоквартирный дом в Галаце около 2:00 по местному времени (3:00 мск) 29 мая. В одной из квартир возник пожар. Около 70 человек эвакуировали из здания. Два человека получили легкие травмы. Обломки еще одного беспилотника обнаружили в уезде Марамуреш на северо-западе Румынии. Тот дрон не нес взрывного заряда.

