Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков назвал ЕАЭС продвинутой формой интеграции с экономической выгодой

Евразийский экономический союз является продвинутой формой интеграции, приносящей экономическую пользу его участникам. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«ЕАЭС — это весьма продвинутая форма интеграции на пространстве бывшего Советского Союза. Это форма интеграции, которая приносит большую выгоду для государств-участников», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что каждое государство получает дополнительные дивиденды, которые вносят вклад в рост валового внутреннего продукта стран-участниц. ЕАЭС, по его оценке, остаётся одной из наиболее развитых форм экономической интеграции на постсоветском пространстве.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Евразийский экономический союз смог обеспечить устойчивость экономик стран-участниц на фоне мировой нестабильности. Объединение давно вышло за рамки обычной региональной структуры и стало заметным игроком на глобальной экономической арене.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше