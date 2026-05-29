В Кремле рассказали о взаимоотношениях Путина с президентом Узбекистана

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев имеют близкие товарищеские отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.
По словам представителя Кремля, эти отношения помогают главам двух государств плодотворно работать на благо России и Узбекистана.
Ранее Песков также рассказывал, что Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев имеют особые личные отношения, что позволяет им откровенно обсуждать самые насущные вопросы и двусторонних отношений.