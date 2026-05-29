Крах рейтингов и охота на канцлера: Почему в Германии всё чаще говорят об уходе Мерца

В Германии нарастают споры о перспективах канцлера Фридриха Мерца из-за падения его рейтингов. Немецкие медиа сообщают о растущем разочаровании курсом главы кабмина как среди граждан, так и внутри ХДС. Об этом в беседе с Kp.ru рассказал германист Александр Котов.

Источник: Life.ru

Эксперт связывает снижение популярности с экономическим кризисом, миграционной политикой и дебатами о возможном увеличении пенсионного возраста. На этом фоне всё увереннее чувствует себя «Альтернатива для Германии», которая начала обгонять конкурентов по уровню поддержки.

В списке возможных сменщиков Мерца фигурируют несколько региональных лидеров: премьер Саксонии Михаэль Кречмер (выступал за нормализацию отношений с Россией), глава Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст, а также премьер Гессена Борис Рейн, запомнившийся жёсткой позицией по вопросам беженцев.

«Из крупных политиков ХДС о возобновлении импорта российской нефти и газа говорит только Кречмер, а потому первым кандидатом на замену Мерцу станет всё-таки Вюст, а не Кречмер и не Рейн», — прогнозирует Котов.

Ранее Фридрих Мерц установил антирекорд по уровню неодобрения своей деятельности на посту руководителя немецкого правительства. Деятельность канцлера одобряют лишь 16% респондентов — на пять процентных пунктов меньше, чем в апреле. Доля недовольных подскочила до 83% (плюс семь пунктов). Прежние замеры никогда не показывали столь низких оценок для действующего главы кабмина ФРГ.

ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше