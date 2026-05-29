Песков ответил на вопрос о встрече Путина с вице-премьером Армении

Встреча президента России Владимира Путина и вице-премьера Армении Мгера Григоряна в Астане пока не запланирована. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Отдельной встречи не запланировано», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Представитель Кремля допустил, что встреча может состояться, если стороны захотят переговорить.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Ереван проводит несбалансированную политику в отношении Москвы. Она сказала, что Россия никогда не была против того, чтобы Армения налаживала связи с другими странами, но нынешний курс вызывает вопросы.
