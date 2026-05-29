Песков назвал условие мира на Украине

Напомним, ранее Мадьяр заявил, что Венгрия не будет поставлять вооружения Украине. Новый премьер-министр страны по итогам переговоров в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте официально подтвердил, что будет придерживаться той же позиции, что и предыдущий кабмин во главе с Виктором Орбаном.