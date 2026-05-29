Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков назвал условие мира на Украине

Мирное урегулирование на Украине может наступить гораздо быстрее. Для этого, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, всем странам необходимо прекратить поставки оружия киевскому режиму.

«Мы ожидали бы, чтобы все страны приняли такое решение, тогда быстрее бы мир настал», — сказал представитель Кремля журналистам.

Поводом для такого заявления стало решение нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Политик заявил, что его страна не будет поставлять оружие и военную технику Украине. В Кремле это решение оценили позитивно.

«Он говорит о том, что не нужно подливать масла в огонь — мы это можем только приветствовать», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее Мадьяр заявил, что Венгрия не будет поставлять вооружения Украине. Новый премьер-министр страны по итогам переговоров в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте официально подтвердил, что будет придерживаться той же позиции, что и предыдущий кабмин во главе с Виктором Орбаном.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше