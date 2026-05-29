Песков: реакции от Армении на решение РФ ограничить ввоз овощей не приходило

Пока никакой реакции от Армении на решение Российской Федерации ограничить ввоз ряда овощей из республики не приходило. Об этом рассказал в беседе с журналистами пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Как известно, с 30 мая наше государство вводит ограничения на импорт некоторых видов овощей из Армении. По данным Россельхознадзора, под запрет попадут свежие томаты, огурцы и перцы.
«Нет, не приходило», — сказал Песков сотрудникам СМИ, отвечая на вопрос о том, реагировал ли Ереван на решение РФ об ограничении ввоза овощной продукции.