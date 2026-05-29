Песков: реакции от Армении на решение РФ ограничить ввоз овощей не приходило

Песков прокомментировал ситуацию с введением новых ограничений на ввоз армянской продукции в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Пока никакой реакции от Армении на решение Российской Федерации ограничить ввоз ряда овощей из республики не приходило. Об этом рассказал в беседе с журналистами пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Как известно, с 30 мая наше государство вводит ограничения на импорт некоторых видов овощей из Армении. По данным Россельхознадзора, под запрет попадут свежие томаты, огурцы и перцы.

«Нет, не приходило», — сказал Песков сотрудникам СМИ, отвечая на вопрос о том, реагировал ли Ереван на решение РФ об ограничении ввоза овощной продукции.

