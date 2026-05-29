В Кремле назвали главное условие для мира на Украине: что сказали

Немногим ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не тратит собственные деньги на поставки вооружений Киеву. По его словам, теперь оплата идет через НАТО. Американский лидер также выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта. При этом он признал, что рассчитывал на более простое решение ситуации.