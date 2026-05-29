В Кремле назвали главное условие для мира на Украине: что сказали

Песков: мир на Украине настанет быстрее, если Киеву перестанут поставлять оружие.

Источник: Комсомольская правда

Мир на Украине наступит быстрее, если страны перестанут поставлять Киеву оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал решение нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра не передавать военную технику украинской стороне. В Москве такую позицию оценивают положительно.

«Мы ожидали бы, чтобы все страны приняли такое решение, тогда быстрее бы мир настал», — сказал Песков.

Немногим ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не тратит собственные деньги на поставки вооружений Киеву. По его словам, теперь оплата идет через НАТО. Американский лидер также выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта. При этом он признал, что рассчитывал на более простое решение ситуации.

