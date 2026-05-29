В Астане проходит очередное заседание ВЕЭС.

В Астане проходит очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян прибыли во Дворец Независимости.
Высоких гостей встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Днем ранее, 28 мая, в Астане прошел V Евразийский экономический форум. Тогда во время выступления глава Казахстана отметил, что форум, по общему признанию, эффективная платформа для профессионального и плодотворного диалога по приоритетным вопросам развития евразийской интеграции.
