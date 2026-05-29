В Волжском скончалась женщина, раненая при атаке украинских дронов

Печальную весть сообщают в администрации города Волжского — в больнице скончалась женщина, получившая ранения во время атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область.
Ранее глава региона Андрей Бочаров сообщил, что на месте падения обломков дронов на одном из предприятий химкомплекса погиб мужчина-охранник. Женщину госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, спасти ей жизнь не удалось.
«Многоквартирные дома атака не затронула. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в отобранных пробах атмосферного воздуха на месте возгораний, которые были вызваны падением обломков БПЛА, не обнаружено. Возгорания ликвидированы», — уточняют в мэрии.
