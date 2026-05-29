Выпускники вузов начали двухлетнюю службу в армии Казахстана

Более 300 выпускников военных кафедр гражданских вузов проходят подготовку в рядах Вооруженных сил Казахстана.

Источник: DKNews.kz

После завершения обучения молодые офицеры отправятся в воинские части по всей стране, где будут проходить двухлетнюю службу по назначенным должностям, передает DKNews.kz.

Всего на сборы призвали 309 офицеров запаса.

Месяц интенсивной подготовки.

В Региональном командовании «Юг» базовый курс тактической подготовки прошли 109 офицеров запаса.

По случаю завершения первого этапа обучения в Доме офицеров Таразского гарнизона состоялось торжественное собрание с участием ветерана Вооруженных сил, генерал-майора в отставке Алимжана Ерниязова.

По словам организаторов, всего за месяц слушатели заметно повысили уровень профессиональной подготовки.

Офицеры освоили базовый курс тактик «Айбын», который включает:

тактическую подготовку; огневую подготовку; инженерное дело; организацию связи; вождение военной техники; разведку; техническую подготовку.

Продолжить семейную традицию.

Для некоторых участников призыв в армию не стал неожиданностью.

Лейтенант Санжар Турдалиев признается, что решение служить было для него осознанным.

«Для меня призыв в армию на два года в качестве офицера — ответственный шаг. Сбор тактик помог мне освоить много военных предметов, нарастить навыки. К тому же, для меня большая честь продолжить военную династию и пойти по стопам моего прадеда-фронтовика — Героя Советского Союза Рахимжана Токатаева».

После подготовки офицер будет проходить службу в одной из воинских частей Регионального командования «Юг».

Опыт, который пригодится и после армии.

Для выпускника Карагандинского технического университета Ерболата Омербека служба стала возможностью получить дополнительный профессиональный опыт.

По специальности он занимается логистикой и транспортом.

В армии молодой офицер назначен начальником службы автомобильной и бронетанковой техники.

«За два года наберусь профессионального и жизненного опыта. Служба поможет мне обогатить опыт по моей специализации», — отметил он.

Подготовка не только для боевых подразделений.

Отдельные курсы проходят специалисты тылового обеспечения.

На базе войсковой части в Алматы обучение завершили 22 офицера по направлениям:

продовольственного обеспечения; вещевого обеспечения; горюче-смазочных материалов; организации питания; банно-прачечного обслуживания; коммунально-эксплуатационного обеспечения.

Во время занятий молодые лейтенанты изучали порядок ведения документации и организацию повседневной деятельности подразделений.

Обучение на полигоне.

Еще 26 офицеров прошли подготовку на полигоне «Берег» Десантно-штурмовых войск.

В программу вошли:

тактическая подготовка; огневая подготовка; военная топография; физическая подготовка; управление подразделением.

Что дальше.

Сейчас все 309 офицеров завершили базовый курс и проходят обучение по своим специальностям.

После окончания полного цикла подготовки они приступят к службе в воинских частях, куда уже получили назначения.

Таким образом, армия получает подготовленных молодых командиров, а сами офицеры — реальный опыт управления, который может оказаться полезным как на военной службе, так и в дальнейшей гражданской карьере.