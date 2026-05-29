Выпускники вузов начали двухлетнюю службу в армии Казахстана

После завершения обучения молодые офицеры отправятся в воинские части по всей стране, где будут проходить двухлетнюю службу по назначенным должностям, передает DKNews.kz.
Всего на сборы призвали 309 офицеров запаса.
Месяц интенсивной подготовки.
В Региональном командовании «Юг» базовый курс тактической подготовки прошли 109 офицеров запаса.
По случаю завершения первого этапа обучения в Доме офицеров Таразского гарнизона состоялось торжественное собрание с участием ветерана Вооруженных сил, генерал-майора в отставке Алимжана Ерниязова.
По словам организаторов, всего за месяц слушатели заметно повысили уровень профессиональной подготовки.
Офицеры освоили базовый курс тактик «Айбын», который включает:
тактическую подготовку; огневую подготовку; инженерное дело; организацию связи; вождение военной техники; разведку; техническую подготовку.
Продолжить семейную традицию.
Для некоторых участников призыв в армию не стал неожиданностью.
Лейтенант Санжар Турдалиев признается, что решение служить было для него осознанным.
«Для меня призыв в армию на два года в качестве офицера — ответственный шаг. Сбор тактик помог мне освоить много военных предметов, нарастить навыки. К тому же, для меня большая честь продолжить военную династию и пойти по стопам моего прадеда-фронтовика — Героя Советского Союза Рахимжана Токатаева».
После подготовки офицер будет проходить службу в одной из воинских частей Регионального командования «Юг».
Опыт, который пригодится и после армии.
Для выпускника Карагандинского технического университета Ерболата Омербека служба стала возможностью получить дополнительный профессиональный опыт.
По специальности он занимается логистикой и транспортом.
В армии молодой офицер назначен начальником службы автомобильной и бронетанковой техники.
«За два года наберусь профессионального и жизненного опыта. Служба поможет мне обогатить опыт по моей специализации», — отметил он.
Подготовка не только для боевых подразделений.
Отдельные курсы проходят специалисты тылового обеспечения.
На базе войсковой части в Алматы обучение завершили 22 офицера по направлениям:
продовольственного обеспечения; вещевого обеспечения; горюче-смазочных материалов; организации питания; банно-прачечного обслуживания; коммунально-эксплуатационного обеспечения.
Во время занятий молодые лейтенанты изучали порядок ведения документации и организацию повседневной деятельности подразделений.
Обучение на полигоне.
Еще 26 офицеров прошли подготовку на полигоне «Берег» Десантно-штурмовых войск.
В программу вошли:
тактическая подготовка; огневая подготовка; военная топография; физическая подготовка; управление подразделением.
Что дальше.
Сейчас все 309 офицеров завершили базовый курс и проходят обучение по своим специальностям.
После окончания полного цикла подготовки они приступят к службе в воинских частях, куда уже получили назначения.
Таким образом, армия получает подготовленных молодых командиров, а сами офицеры — реальный опыт управления, который может оказаться полезным как на военной службе, так и в дальнейшей гражданской карьере.