Румыния закупит системы борьбы с БПЛА после инцидента с дроном

Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан в пятницу заявил, что в ближайшие часы страна подпишет контракты на закупку оборудования для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Это заявление последовало после инцидента с падением дрона на юго-востоке государства.

Источник: Reuters

Как сообщило ранее в пятницу министерство обороны Румынии, беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в городе Галаце. В результате происшествия пострадали два человека, жильцы дома были эвакуированы. Президент Румынии созвал заседание Высшего совета национальной обороны.

По словам Боложана, ответная реакция румынской обороны была «ограничена уровнем оснащения».

«Это еще одно доказательство важности программы SAFE (“Действие по обеспечению безопасности Европы”) посредством которой мы обеспечим полное оснащение румынской армии средствами борьбы с дронами. Контракт на поставки оборудования в рамках европейской программы будет подписан в ближайшие часы, а поставки начнутся в течение нескольких месяцев», — приводит пресс-служба румынского правительства заявление Боложана.

В правительстве Румынии отметили, что министерство обороны страны в экстренном порядке подписывает пакет контрактов на сумму около 700 млн евро в рамках европейской программы SAFE. Румынская армия приобретет антидроновые системы, сотни портативных зенитных комплексов Mistral у Франции и разведывательные беспилотники у Германии.

Ранее румынские СМИ сообщали, что с данными контрактами связан коррупционный скандал: команду Боложана обвиняли в продвижении интересов немецкого поставщика.

