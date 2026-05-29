«Единая Россия» отправляет 143-ий рейс гуманитарной помощи в зону СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Партийный волонтерский центр «Единой России» в Красноярском крае и добровольческое движение «Zащитникам Красноярск» отправляет из Красноярска очередную 143-ую фуру в зону СВО.
Партийцы и волонтерские организации Красноярского края собрали для бойцов СВО строительные материалы и технику, средства обогрева, нижнее белье и продукты питания, медикаменты. Волонтеры загрузят помощь в многотоннажную машину, которая отправится в зону СВО.
Руководитель краевого партийного гуманитарного центра «Единой России» Инна Рычкова рассказала, что груз едет на Донецкое и Запорожское направления: «У нас уже 143-ий рейс отправляется. Это стало постоянной заботой и работой для сотен жителей края. Мы сегодня отправляем груз на Донецкое и Запорожское направление. Кроме того, у нас особенный груз для одной из ремонтных рот. Ребята из ремонтной роты одного из полков, там есть и наши земляки, обратились к нам с просьбой купить для них токарный станок, чтобы не отвлекаясь, прямо на месте, делать ремонты техники. Отмечу, что наше волонтерское движение “Сибирские паучки” как раз шефствуют над ними. Конечно же, мы благодарны заводу “Радиосвязь”. Они купили новый токарный станок, он сегодня отправляется как раз в эту роту. Завод “Радиосвязь” — наши постоянные помощники и партнеры, уже пятый год с нами. Также мы везем то, что необходимо постоянно нашим бойцам: строительные материалы, инструменты, приборы для обогрева, генераторы, маскировочные сети в большом количестве. Хочется пожелать нашим бойцам силы, веры, солдатской удачи, здоровья, а нашим помощникам в тылу — сил, терпения, крепкого здоровья, благодаря им фронт держится».
Отметим, партийный краевой гуманитарный центр «Единой России» продолжает свою работу. Если вы хотите оказать помощь, звоните по телефону партийного волонтерского центра: +7 (962) — 074−02−22.
