Euractiv: Греция направит протест Украине из-за дрона со взрывчаткой

Как отмечает портал, Афины заявили о недопустимости превращения Средиземного моря в зону боевых действий. Ранее в текущем месяце министр национальной обороны Греции Никос Дендиас потребовал от Украины принести извинения в связи с инцидентом.
По данным телеканала Skai, греческий рыбак обнаружил украинский безэкипажный катер Magura V5 со взрывателями, значительным количеством взрывчатки и работающим двигателем в пещере рядом с островом Лефкада в Ионическом море. Как полагает телеканал, предварительные оценки специалистов указывают на то, что данный дрон мог быть предназначен «для атаки на судно, загрузившее топливо в российском порту».
Официальный представитель МИД Греции Лана Зохью заявила, что в Средиземноморье никто не имеет права атаковать и топить даже те суда, которые включены Евросоюзом в санкционные списки, поскольку это создает угрозу человеческим жизням и наносит ущерб морской среде.
Согласно информации местных СМИ, в дроне находилось от 100 до 300 кг взрывчатки, которая была изъята и уничтожена саперами. Адмирал Береговой охраны Греции в отставке Никос Спанос в интервью информационному порталу ieidiseis.gr выразил мнение, что обнаруженный украинский безэкипажный катер Magura V5 был готов к нанесению удара по судну.