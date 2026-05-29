Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Euractiv: Греция направит протест Украине из-за дрона со взрывчаткой

Греция намерена направить официальный дипломатический протест Украине в связи с обнаружением украинского надводного безэкипажного дрона со взрывчаткой у острова Лефкада. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Как отмечает портал, Афины заявили о недопустимости превращения Средиземного моря в зону боевых действий. Ранее в текущем месяце министр национальной обороны Греции Никос Дендиас потребовал от Украины принести извинения в связи с инцидентом.

По данным телеканала Skai, греческий рыбак обнаружил украинский безэкипажный катер Magura V5 со взрывателями, значительным количеством взрывчатки и работающим двигателем в пещере рядом с островом Лефкада в Ионическом море. Как полагает телеканал, предварительные оценки специалистов указывают на то, что данный дрон мог быть предназначен «для атаки на судно, загрузившее топливо в российском порту».

Официальный представитель МИД Греции Лана Зохью заявила, что в Средиземноморье никто не имеет права атаковать и топить даже те суда, которые включены Евросоюзом в санкционные списки, поскольку это создает угрозу человеческим жизням и наносит ущерб морской среде.

Согласно информации местных СМИ, в дроне находилось от 100 до 300 кг взрывчатки, которая была изъята и уничтожена саперами. Адмирал Береговой охраны Греции в отставке Никос Спанос в интервью информационному порталу ieidiseis.gr выразил мнение, что обнаруженный украинский безэкипажный катер Magura V5 был готов к нанесению удара по судну.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше