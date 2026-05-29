Путин участвует в заседании ВЕЭС в Астане

В ходе заседания лидеры заслушают несколько докладов, в том числе о выполнении Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития. Также в рамках международной повестки ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения свободной торговле и с Сербией — о внесении изменений в Соглашение о зоне свободной торговли.