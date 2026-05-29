Путин участвует в заседании ВЕЭС в Астане

АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. В пятницу российский лидер принимает участие в мероприятиях саммита ЕАЭС.

Заседание ВЕЭС началось со встречи в узком формате, в ней участвуют лидеры России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян. Ожидается, что участники заседания в узком составе в закрытом режиме обсудят планы Армении по вступлению в ЕС.

Затем заседание продолжится в расширенном формате, к нему подключатся президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.

Нынешнее заседание ВЕЭС — первое в текущем году и 26-е с момента начала функционирования ЕАЭС.

В ходе заседания лидеры заслушают несколько докладов, в том числе о выполнении Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития. Также в рамках международной повестки ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения свободной торговле и с Сербией — о внесении изменений в Соглашение о зоне свободной торговли.

Евразийский экономический союз был создан 12 лет назад. За время существования ЕАЭС совокупный ВВП стран союза вырос с 1,6 до 3,01 триллиона долларов, объем взаимной торговли государств-членов увеличился более чем в два раза, товарооборот с третьими странами — на 72%. Кроме того, по итогам 2025 года ВВП объединения вырос на 1,7%.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше