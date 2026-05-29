Спикер ЗС принял участие в электронном предварительном голосовании

— Только что принял участие в предварительном голосовании. Это сделать легко и удобно — прямо с телефона. Да, нужно подтвердить через Госуслуги, но в целом любой зарегистрировавшийся может сделать это буквально за две минуты. В это непростое время мы должны принять активное участие в этой процедуре, внимательно посмотреть на всех кандидатов. На сайте предварительного голосования можно ознакомиться с каждым из них, посмотреть, какие у него планы и представления, чем он будет заниматься, если станет депутатом Государственной Думы. Мы не должны оставаться равнодушными, — отметил Александр Ведерников.
На утро 29 мая в Иркутской области в процедуре ЭПГ приняли участие 81 917 жителей. В качестве избирателей на сайте зарегистрировались 121 542 человека. Регистрация избирателей завершается 29 мая, само голосование — 31 мая.
В Иркутской области на предварительное голосование выдвинулись 58 кандидатов. В бюллетенях: 31 кандидат — по партийному списку, 12 — по округу № 95, 8 — по округу № 96, 7 — по округу № 97, 6 — по округу № 98.
Некоторые кандидаты выдвинулись и по округу, и по списку. В качестве кандидатов ПГ зарегистрировались 15 участников и ветеранов СВО.