МИД Румынии вызвал российского посла после инцидента с дроном

КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липова из-за инцидента с падением беспилотника в городе Галац, заявила министр иностранных дел Оана Цою.

Источник: Reuters

Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.

«Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на это серьезное нарушение международного права и своего воздушного пространства. Посол России был вызван в МИД», — в частности, заявила Цою журналистам.

Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, ранее называл эти заявления пустыми и безосновательными.

